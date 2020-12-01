KELLE: “LEFKOŞA’YA GELMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Siyasilere hiçbir güvenleri kalmadığını söyleyen Kelle, “Bu 4’lü hükümet kurulacak olsaydı, neden daha önce kurulmadı ve zaman kaybedildi? Beklentileri neydi? Biz güvenemiyoruz. Bizi yönetenler sorumluluğu üstlenmelidir. Biz pandemi döneminde elimizi taşın altına koyduk. Bizden kesintiler yapıldı ve hala ödenmedi. Biz Lefkoşa’ya gelmekten çekinmeyeceğiz. Biz toplumun kaygısını çeken bir hükümet ve parlamento istiyoruz” dedi.