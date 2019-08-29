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Kelle: TC’nin temelini büyük zaferler ve savaşlar oluşturuyor

Çiftçiler Birliği’nden 30 Ağustos mesajı

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:18
Kelle: TC’nin temelini büyük zaferler ve savaşlar oluşturuyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 30 Ağustos’un Türk tarihi açısından önemine işaret ederek Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini oluşturan olguların aslında büyük zaferler ve savaşlar olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz’un, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiğini kaydeden Kelle, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, tarihsel sürece değindi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Türkiye ve KKTC halklarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak tüm Türk ve Müslüman dünyasında barışın eksik olmamasını diledi.

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