KELLE: “ÜRETİCİLER DE DARBE ALDI”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, katıldığı televizyon programında ülkemiz tarımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kelle, Covid-19 salgını öncesinde çok iyi giden yaş sebze üretiminin, salgından sonra ciddi anlamda yara aldığını vurguladı.

Yaşanılan süreci, dayanışma ruhu ile geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Kelle, “Bu süreci, üreticilerimizin de desteği ile hep bir elden aştık. Elimizdeki sebzeleri vatandaşlarımıza dağıtmak üzere belediyelere bağışladık” dedi.

Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 30’unu Kıbrıslı Türk çiftçilerin doyurduğunu da söyleyen Kelle, salgınla birlikte kapanan kapılar, ülkeden giden üniversite öğrencileri ve işçilerin üreticiyi ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Ülkede yıllardan beridir oluşturulmak istenen, fakat bir türlü hayata geçirilemeyen Tarım Entegre Sistemi’nin faydalarından da bahseden Kelle, veri tabanı ellerinde olmadığı için sadece üreticinin değil, tüketicilerin de geleceğe dair bir öngörüde bulunamadığını söyledi.