Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim”
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu...
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

KELLE: “ÜRETİCİLER DE DARBE ALDI”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, katıldığı televizyon programında ülkemiz tarımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kelle, Covid-19 salgını öncesinde çok iyi giden yaş sebze üretiminin, salgından sonra ciddi anlamda yara aldığını vurguladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:13
779 Okunma
KELLE: “ÜRETİCİLER DE DARBE ALDI”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, katıldığı televizyon programında ülkemiz tarımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kelle, Covid-19 salgını öncesinde çok iyi giden yaş sebze üretiminin, salgından sonra ciddi anlamda yara aldığını vurguladı.

Yaşanılan süreci, dayanışma ruhu ile geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Kelle, “Bu süreci, üreticilerimizin de desteği ile hep bir elden aştık. Elimizdeki sebzeleri vatandaşlarımıza dağıtmak üzere belediyelere bağışladık” dedi.

Güney Kıbrıs nüfusunun yüzde 30’unu Kıbrıslı Türk çiftçilerin doyurduğunu da söyleyen Kelle, salgınla birlikte kapanan kapılar, ülkeden giden üniversite öğrencileri ve işçilerin üreticiyi ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Ülkede yıllardan beridir oluşturulmak istenen, fakat bir türlü hayata geçirilemeyen Tarım Entegre Sistemi’nin faydalarından da bahseden Kelle, veri tabanı ellerinde olmadığı için sadece üreticinin değil, tüketicilerin de geleceğe dair bir öngörüde bulunamadığını söyledi.

Son Güncelleme: 21.09.2020 10:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik'te korkutan yangın!
Mehmetçik'te korkutan yangın!
Son dakika! Fırat Ataser açıkladı: “Mare Monte artık halkın”
Son dakika! Fırat Ataser açıkladı: “Mare Monte artık halkın”
“İLK YARDIM VE KIZILAY FARKINDALIK PROJESİ” HAYATA GEÇİYOR
“İLK YARDIM VE KIZILAY FARKINDALIK PROJESİ” HAYATA GEÇİYOR
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim