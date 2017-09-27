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KEMA: "Özel mülklerde hayvan otlatılıyor"

KEMA Başkanı Aydeniz, kırsal alanlarda bazı çobanların, hayvanlarını başkalarının bağı, bahçesi ve arazisinde otlatarak ağaçlarına zarar verdiklerini belirtti.

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:03
KEMA: "Özel mülklerde hayvan otlatılıyor"

Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Başkanı Orhan Aydeniz, kırsal alanlarda bazı çobanların, hayvanlarını başkalarının bağı, bahçesi ve arazisinde otlatarak ağaçlarına  zarar verdiklerini belirtti.

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal alanların sahipsiz olmasından cesaretlenen bazı çobanların devletin ve sivil toplum örgütlerinin ağaçlandırdığı alanlara  hayvanlarını  sokarak maddi zarar yaptıklarını iddia ederek, çoban zararlarının durdurulmasını istedi.

Çoban zararları nedeniyle vatandaşların tapulu arazilerini ağaçlandırmadıklarını ifade eden Aydeniz, “21. asırda devletin ormanlarında, özel kişilerin arazilerinde izinsiz olarak hayvanlarını otlatarak hayvancılık yapılmasına kesinlikle izin verilmemeli” dedi.

Aydeniz, çoban zararının  durdurulabilmesi için Fasıl 287 Destebanlar Yasasının 4. maddesi uyarınca her köye veya gruba bir desteban atanmasının öngörüldüğünü hatırlatarak,  destebanların işlenen bu suçlar karşısında polise yardımcı olabileceğini ifade etti.

Aydeniz, ormanlarda hayvan sürüleri bulundurulmasının da suç olduğunu bir yıla kadar hapis cezası verilebileceğini de hatırlattı.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 14:05
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