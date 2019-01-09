Kema Vakfı çevre sorunlarına dikkat çekti “2018 kayıp bir yıl”

Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Tansel Demir, 2018 yılının çevre sorunlarıyla ilgili kayıp bir yıl olduğunu, ciddi anlamda hiçbir çevre sorununa çözüm üretilemediğini savundu.

Demir yazılı açıklamasında, dere yataklarının çöp ve molozlar ile doldurularak sel felaketinin yıkıcı etkisinin daha da arttığını ifade etti.

Demir, yerleşim yerlerinin çevresinin çöplük alana dönüştüğünü, taş ocaklarının doğayı geriye dönülmeyecek şekilde tahrip ettiğini, ormanlar makilikler, dere yatakları ve kırsal alanlardaki boş arazilerin inşaat artıkları, evsel çöpler ve hazır beton atıkları, hurdalıklar ile sürekli kirletildiğini ifade etti.



Demir, gerek hükümetlerin gerekse belediyelerin, çevre temizliğine ve halkın sağlığına daha fazla önem vermesi için çok daha duyarlı hareket etmek gerektiğine dikkat çekti.

Demir, 2019 yılının da çevre açısından kayıp bir yıl olmaması için ivedi olarak hükümetin ve yerel yönetimlerin acil eylem planları hazırlamaları ve tedbir almaları, denetim ve kontrol mekanizmalarının hayata geçirilmesi, yasalar ve cezaların caydırıcı olacak şekilde güncellenmesi ve uygulanması gerektiğini ifade etti.