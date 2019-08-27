KEMA Vakfı yeni av haritasına destek belirtti

KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Tansel Demir yazılı açıklamasında, vakfın ormanların ve eko sistem içerisindeki doğal varlıkları korumayı görev üstlendiğini; gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve doğa bırakabilmek için her türlü şartlarda mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Sürdürülebilir yaban hayatının da doğal varlıkların ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Demir, ülkede 30 bin dönüm narenciye alanı mevcut olduğunu ve bunların özel mülkiyet kapsamında değerlendirilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Demir, bu alanlarda avlanmanın çok ciddi riskleri olduğunu, özel mülkteki zarar ziyan dışında narenciye bahçelerinde sürekli insan hareketi mevcut olduğundan avlanmanın ciddi riskleri ve telafisi mümkün olmayan çok yüksek kaza riski olduğuna işaret etti.

Demir, dolayısıyla hükümetin aldığı bu kararı doğru bulduklarını belirterek, bundan sonra da daha kapsamlı sürdürülebilir yaban hayatı için geniş katılımlı paydaşlar ile bilimsel çalışmalar yapılmasını beklediklerini kaydetti.