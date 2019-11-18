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Kemal Aşık bugün anılacak

Ajans’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, ölüm yıldönümü olan bugün anılacak.

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:22
Kemal Aşık bugün anılacak

Türk Ajansı Kıbrıs’ın merhum müdürlerinden, Ajans’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, ölüm yıldönümü olan bugün anılacak.

Kemal Aşık için, 30. ölüm yıldönümü nedeniyle bugün, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında tören düzenlenecek.

Saat 10.00’daki törenin ardından Aşık’ın ailesi, Aşık’ın öldüğü sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

Kemal Aşık için ailesi tarafından saat 15.00’te kendi evinde mevlit okutulacak.

TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık, 18 Kasım 1989’da yaşamını yitirmişti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
KemalAşıkAnılıyorHaberKıbrıs
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