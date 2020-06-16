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Kemal Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kemal Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor.

16 Haziran 2020 Salı 12:54
2553 Okunma
Kemal Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor

Tatlısu-Girne Anayolu üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kemal Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor.

Aydın'ın cenazesi  bugün ikindi namazından Sonra Tatlısu Mezarlığına defnedilecektir.

Anahtar Kelimeler:
Kemal AydınTrafik Kazası
Yorumlar
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mem 2020-06-16 13:56:39

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun yazik oldu yahu caki gibi delikanli

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Arodezli. 2020-06-16 14:27:40

Nurlarda uyusun

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TC vatandaş 2020-06-16 16:40:46

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun emir Allah'ındır

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