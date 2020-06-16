Tatlısu-Girne Anayolu üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kemal Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor.
Aydın'ın cenazesi bugün ikindi namazından Sonra Tatlısu Mezarlığına defnedilecektir.
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kemal Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tatlısu-Girne Anayolu üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kemal Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor.
Aydın'ın cenazesi bugün ikindi namazından Sonra Tatlısu Mezarlığına defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun yazik oldu yahu caki gibi delikanli
Nurlarda uyusun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun emir Allah'ındır