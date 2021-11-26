“Kemal Deniz Dana görevden alınmayı hak etmiyor”

ÖZEL HABER

Sağlık Eski Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“KEMAL DENİZ DANA GÖREVDEN ALINMAYI HAK ETMİYOR”

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın görevden alınması hakkında konuşan Üstel, “Seçim zamanı işe almak için böyle bir girişim yapmak doğru değildir. Kemal Deniz Dana’nın yaptığı doğrudur. Görevden alınmayı hak etmiyor. Bu toplum ve bu insanların radikal karar verecek insanlarla yönetilmesi lazım” dedi.