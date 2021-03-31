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Kemal Eyin hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin Kemal EYİN(E-38) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi...

31 Mart 2021 Çarşamba 11:06
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Kemal Eyin hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

31.03.2021 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kemal EYİN(E-38) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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