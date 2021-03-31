Kemal Eyin hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
31.03.2021 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kemal EYİN(E-38) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Lefkoşa’da sakin Kemal EYİN(E-38) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi...
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
31.03.2021 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kemal EYİN(E-38) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.