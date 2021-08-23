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Kemal Hacıveli bugün yaşamını yitirdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:32
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Kemal Hacıveli bugün yaşamını yitirdi

Düzova köyünün sevilen insanlarından 45 yaşındaki Kemal Hacıveli bugün yaşamını yitirdi.

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Kemal Hacıveli, bir yıl önce mide küçültme ameliyatı geçirmiş ancak ameliyat sonrasında sağlığına kavuşamamıştı.

Hacıveli bir yıldır bu nedenle tedavi görüyordu.

Aile yakınları Kemal Hacıveli’nin ameliyat esnasında doktor ihmali nedeniyle bir daha sağlığına kavuşamadığını anlattı.

Evli olan Hacıveli'nin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 

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