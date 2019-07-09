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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, üyelerine yönelik tatil organize etti

09 Temmuz 2019 Salı 15:08
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, üyelerine yönelik tatil organize etti

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, üye çocukları ve ailelerine yönelik tatil organize etti.

Vakıf açıklamasına göre 7 Temmuz Pazar günü 120 kişilik kafile Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de birlikte vakit geçirdi.

Vakfın, üye çocuklarına yönelik her yıl organize ettiği tatillerin amacının, moral ve motivasyonu artırıp aileler arası dayanışmayı sağlamak olduğu kaydedilen açıklamada, organizasyona, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Hüseyin Özün Yamaç ve vakıf personelinin katıldığı da ifade edildi.

Bu yıl 20.si düzenlenen tatil, farklı bir konseptle ve Jin. Dr. Halil İbrahim Tekin’in sponsorluğunda günü birlik olarak Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleştirildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Özün Yamaç konuyla ilgili açıklamasında, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı halktan gelen bağışlarla faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Bu bağlamda bu sene değerli bağışçımız Jin. Dr. Halil İbrahim Tekin’in sponsorluğunda üye çocuk ve ailelerini günü birlik konseptiyle bir tatil köyüne götürebilmek bizleri çok mutlu etmiştir. Vakfımıza katkı sağlayan tüm bağış severlerimize de bir kez daha teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerine herkesin destek vermesini temenni ederiz.” Dedi.

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VakıfKanserTatilüyeKemalHaberGündem
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