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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağış

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:34
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağış

Ev yapımı limonata ve pasta börek satışı şeklinde gerçekleştirilen “Küçük Kalpler Dayanışma Etkinliği”nden elde edilen 5.278,5 TL’lik gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

Vakıf açıklamasına göre etkinlik, Arif Özakça, Nazlı Özakça ve Kadriye Özakça İlkan’ın katkılarıyla, 4 miniğin önderliğinde gerçekleştirildi.

Bağış teslim töreninde bağışçılara teşekkür plaketi ve miniklere de teşekkür belgesi takdim edildi.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce konuyla ilgili açıklamasında, yaşları küçük yürekleri çocukları tebrik etti ve sosyal sorumluluk bilincini çocuklara aşılayan ailelerine de teşekkür etti.

İnce, bu organizasyonun küçük büyük herkese örnek olmasını ve kanser sürecindeki çocuk ve ailelerinin yanlarında olunmasının önemini de vurguladı.

(BRT/MAIL)

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Kemal Saraçoğlu
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