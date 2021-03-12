KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI DESTEK BEKLİYOR

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı projeler üreten ve kendine özgü ürünleri satışa sunarak gelirlerini artırmayı hedefleyen vakıf bu bağlamda, güzel ve kullanışlı olması hedeflenerek tasarlanan ürünleri satışa sunuyor.

Bu ürünler arasında marketlerde kullanılabilecek doğa dostu özel tasarımlı bez çantalar (25TL), renkli kupa bardaklar (30TL), görsellerle süslenmiş termoslar (30TL), çift katlı, koruyucu ve konforlu olması hedeflenen maskeler (10TL), seperatörlü A5 boyutunda defterler (10TL) ve doğum günü, hasta ziyareti ve özel günler için ürettiği A5 boyutundaki “Umut Kartları” (25TL) yer alıyor.

Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinden almak isteyen bağış severler Atatürk Meydanı Mahkemeler karşısı Lefkoşa adresinde bulunan vakıf binasından ya da online alışveriş sitesi olan www.nesdersan.com/Kategori/kemal-saracoglu-vakfi adresinden temin edebileceği belirtildi.

Açıklamaya göre Nesdersan Ticaret yetkilileri, bir yılı aşkın bir süredir vakıf ürünlerinin satışında kargo ücreti de almayarak sosyal sorumluluk örneği gösteriyor.

Vakıf ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonların aranabileceği, www.kemalsaracoglu.org websitesinin ziyaret edilebileceği veya Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkililerine sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği kaydedildi.