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Kemal Saraçoğlu Vakfı, yılbaşı yemeği düzenledi

24 Aralık 2019 Salı 12:59
Kemal Saraçoğlu Vakfı, yılbaşı yemeği düzenledi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 120 kişinin katılımıyla yılbaşı yemeği düzenledi.

Vakfın üye çocuk ve ailelerinin, vakıf personeli ve Mütevelli Heyeti üyelerinin ve bir grup gönüllünün katılımıyla Hidden Garden’da düzenlenen yemek ve eğlence ile hastalar ve aileleri moral buldu.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, pazar günü düzenlenen Kemal Saraçoğlu Vakfı yılbaşı yemeğinin ana sponsorluğunu üstlenen St. Andrew’s Church gönüllüleri başta olmak üzere, Hidden Garden Organizasyon Şirketi, Kıbrıs İlim Üniversitesi KİÜ-KAM öğrecileri, Mamülcüoğlu Pastanesi ve Poy Organizasyon katkı koyarak üye çocuk ve ailelerine güzel gün sağladılar. 
Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri müzikleri ve oyunlarıyla ve Poy Organizasyon bünyesinde görev alan köpük balon sanatçısının gösterisiyle gün boyunca, üye çocukların yanısıra büyüklere iyi vakit geçirdi.
Gün sonunda çocuklarla birlikte yılbaşı pastası kesilerek, bol sağlık dilekleriyle yemek etkinliği sona erdi.
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer yaptığı açıklamada; üye çocuk ve ailelerini rahatlatabilmek için vakıf olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ve tüm faaliyetlerini bireysel ve kurumsal bağışlarla sürdürdüklerini yineleyerek, bu yemek organizasyonuna katkı koyan tüm bağışçılara üye çocuk ve aileleri adına bir kez daha teşekkürlerini iletti. 

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YılbaşıYEMEĞİVakıfHaberKıbrıs
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