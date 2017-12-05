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Kemal Saraçoğlu vakfından gelir amaçlı termos satışı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, fiyatı 25 TL olan termosların bugünden itibaren vakıftan temin edilebileceği belirtildi.

05 Aralık 2017 Salı 11:33
Kemal Saraçoğlu vakfından gelir amaçlı termos satışı
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Kanserle mücadele eden çocuk ve ailelerine yardım etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren ve her yıl en az bir yeni ürünü satışa sunarak gelir elde etmeyi amaçlayan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, tasarımını sanatçı Rukiye Ulusan’ın gönüllü olarak yaptığı ve bir kısmının üretimine Telsim’in sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde sponsor olduğu termosları satışa sundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, fiyatı 25 TL olan termosların bugünden itibaren vakıftan temin edilebileceği belirtildi.
 

Açıklamada, “Daha fazla bilgi için 227 0616 ve 227 0617 numaralı telefonlardan vakıf yetkililerine ulaşabilir veya Atatürk Caddesi No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakıf binamızdan ürünlerimizi temin edebilirsiniz” denildi.

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