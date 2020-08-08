Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Tatar’a teşekkür

Başbakan Ersin Tatar’ın, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına kendi fotoğraflarından özel olarak hazırladığı sergisi İsmet Vehit Güney Sergi salonunda açıldı.

Açılışa Başbakan Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, bakanlar, milletvekilleri yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri ile çok sayıda yardım ve sanatsever katıldı.

“BÜYÜK FAYDALARIN ORTAYA ÇIKMASINA VESİLE YARATMAYI HEDEFLİYORUZ…”

Açılışta konuşan Başbakan Ersin Tatar, fotoğraf sanatı temelinde düzenledikleri bu özel serginin, çocukların aileleriyle ve tüm sevenleriyle birlikte verdiği çok zorlu yaşam mücadelesine küçük de olsa bir nebze katkı koyarken, çocuklarımız adına çok daha büyük faydaların ortaya çıkmasına vesile yaratmak hedefiyle açıldığının altını çizdi.

“FOTOĞRAF, DONDURUR VE ÖLÜMSÜZLEŞTİRİR…”

Fotoğraf’ın, bazen binlerce kelimeyle tarif edilemeyen, hatta bazen kelimelerin tarif etmekte kifayetsiz kalabildiği, tarifsiz bir dünyayı bize gösterdiğine dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, fotoğrafı çekenin ise, bir daha yaşanmayacak, bir anlığına yaşamı tek karede donduran, ölümsüzleştiren kişi olduğunu söyledi.

“BU ETKİNLİKLER TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL FAYDAYA DÖNÜŞMELİ…”

İnsanın fotoğrafı önce gözleriyle çektiğini, sonra makinesini kaldırıp o anı somutlaştırdığını, ölümsüzleştirdiğini ifade eden Başbakan Tatar, “işte bu sergide, benim de elimden geldiğince sizlerle buluşturmaya çalıştığım fotoğrafları göreceksiniz. Ayrıca sizlerle fotoğraflara sanat penceresinden bakma fırsatı da yaratacak bu sergide, sanatın sadece görsellikten ibaret olmadığına, sanatın paylaşmak olduğuna, paylaşıldıkça daha çok değer kazandığına, değer kazandıkça daha çok toplumsal ve kültürel faydaya dönüştüğüne de şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ…”

Ülkemizin ve dünyamızın doğal ve kültürel değerlerini çağdaş yöntemlerle paylaşmak, özellikle de sosyal medyadan paylaşmak ve bu paylaşımların da paylaşılarak çoğalması, ülkemizin mevcut değerlerinin tekrar tanımlanmasına, tanınmasına ve her şeyden önce kayıt altına alınmasına vesile olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, bugünün faydasının, çağımızın en zor hastalıklarından biri olan lösemi ile mücadele eden çocuklarımıza gideceğini, fotoğraf sanatı temelinde yapılan bu etkinliğin onlara yalnız olmadıklarını hatırlatmamıza vesile olacağını düşünüyorum” dedi.

“PAYLAŞIMLAR YETERLİ OLMAYABİLİR AMA GEREKLİDİR…”

Bu gibi paylaşımların yeterli olmadığını ancak gerekli olduğunu ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “bu duygu ve düşüncelerle yaşama tutunmak için insan aklının ve ruhunun algılayamadığı zorluklara metanetle göğüs geren çocuklarımızı, ailelerini ve onlara destek veren kişi, kurum, kuruluş ve tüm sanat severleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlık ve esenlik dileklerimi sunuyorum” dedi.

RUSO: “VERDİĞİNİZ ANLAMLI DESTEK PEK ÇOK KESİM İÇİN MOTİVE EDİCİ OLACAKTIR…”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Hüseyin Ruso da açılışta yaptığı konuşmada, büyük bir hassasiyet göstererek, kendi çektiği fotoğraflardan oluşturduğu ilk sergisini vakıf yararına açan Başbakan Ersin Tatar’a lösemili çocuklar adına teşekkür etti. Ruso, “Başbakan olarak gösterdiğiniz hassasiyet bizleri ve çocuklarımızı ziyadesi ile memnun etmiş ve hepimize büyük bir güç vermiştir. Sizlerin, bu gibi anlamlı etkinlikler düzenlemeniz ve çocuklarımız ile ailelerinin verdiği yaşam mücadelesine destek olmanız inanıyorum ki, daha pek çok kesim için motive edici olacaktır” dedi.

SERGİ 14 AĞUSTOS’A KADAR AÇIK…

Başbakan Ersin Tatar’ın “Objektifimden” isimli sergisi İsmet Vehit Güney Sergi salonunda 14 Ağustos 2020’ye kadar mesai saatlerinde ziyarete açık olacak.