Kenan Çoygun, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde anıldı

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 1962-1967 döneminde görev yapan bayraktarlarından, “Bozkurt” olarak da bilinen Kenan Çoygun, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği tarafından düzenlenen törene, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali MUrat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, askeri erkan, TMT Mücahitler Derneği mensupları ve Çoygun’un ailesi katıldı.

Tören, TMT Mücahitler Derneği Genel Sekreteri Çetin Serez’in tören programını okumasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Tuğgeneral Kenan Çoygun’un biyografisini okuyarak, varoluş mücadelesindeki önemini anlattı.

Ardından Çoygun’un kızı Lale Çoygun bir konuşma yaparak, madalya törenine geçildi.

BAYAR

Çoygun’u sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını dile getiren Bayar, Kıbrıs Türk Mücadele tarihini ve Çoygun’un bu mücadeleye katkısını aktardı.

Kıbrıs Türkünün bugünlerine gelmesinde, bağımsız bir ülke kurabilmesinde Kenan Çoygun’un katkısının inkâr edilemeyeceğini ifade eden Bayar, KKTC’nin temellerinin o günlerde atıldığını vurguladı.

ÇOYGUN

Bora’nın ardından kızı Lale Çoygun, 14 yıl önce kaybettikleri Kenan Çoygun’un, sevgi dolu bir eş, hoşgörülü bir baba, kararlı ve stratejik dehası olan bir önder olduğunu söyleyerek, Çoygun’un verdiği mücadeleleri ve topluma yaptığı katkıları anlattı.

Kenan Çoygun’un Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmetlerin en büyük gururu olduğunu ifade eden Çoygun, babası Kenan Çoygun’un Kıbrıs Türk halkının direnişinde kararlılığın simgesi olduğunu kaydetti.

Kenan Çoygun’un bir mücadele adamı olduğuna işaret eden Lale Çoygun, babası Kenan Çoygun’un düşüncelerini kavramak ve sindirmek gerektiğini söyledi.

Lale Çoygun, Kıbrıs Türkü arasında birlik ve beraberliği gözeten, zengin-fakir arasındaki dengeyi koruyan, Kıbrıs Türkü’nü yeniden örgütleyen ve silah arkadaşları arasında “Büyük” olarak bilinen Çoygun’un, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelebilmesinde katkısının inkar edilemez olduğunu vurguladı.

Lale Çoygun, “Bozkurt” adıyla bilinen babası Kenan Çoygun’un, Kıbrıs Türk halkına karşı görevini yerine getirmenin huzuru ile uyuduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Türkü’nün direnişine katkıda bulunanlara madalya takdimi yapıldı.