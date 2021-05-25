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Kendi evini ateşe vermiş

Kendi evini ateşe vermiş

Dikmen’e bağlı Boğazköy’de bulunan Oray Sitesinde evini kundakladığı tespit edilen F.D dün mahkemeye çıkarıldı.

25 Mayıs 2021 Salı 08:57
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Kendi evini ateşe vermiş

(Kamalı Haber)

Dikmen’e bağlı Boğazköy’de bulunan Oray Sitesinde evini kundakladığı tespit edilen F.D dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 22 Mayıs 2021 tarihinde zanlının ailevi nedenler yüzünden eşiyle tartıştığını, akabinde yatak odasında sakladığı benzini eve dökerek kundaklama suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının yangının ardından hastaneye kaldırıldığını, tedavisinin ardından gözaltına alındığını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlı hakkında tutuksuz yargı emri verdi.

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