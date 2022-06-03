Kendi evini soydu!

Tepebaşında meydana gelen kundaklama olayı ile ilgili tutuklanan İ.A mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Karakolunda görevli polis memuru Hasan Basri Güneş, olayın 1 Haziran tarihinde Tepebaşı köyünde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru Güneş, zanlının kirasında olan evde eşi ile birlikte yaşadığını eşine ait 8 Bin TL nakit para ve 12 Bin TL değerinde ziynet eşyalarını çaldığını kaydetti.

Hırsızlık suçunu işleyen zanlının, evin yatak odasını ve mutfağın bir kısmını yanıcı madde dökerek kundakladığını kaydeden polis, yapılan geniş çaplı soruşturmada suçu zanlının işlediğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının tutuklandıktan sonra gönüllü ifade vererek işlediği suçu itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Polis memuru Hasan Basri Güneş, zanlının yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, zanlının davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine karar verdi.