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Kendi geleceğimizi yok ediyoruz

Sahillerde çevre katliamı had safhada

04 Haziran 2018 Pazartesi 08:58
Kendi geleceğimizi yok ediyoruz

Yeni Bakış'taki habere göre, Havaların ısınmasıyla birlikte sahillerdeki yoğunluk sürekli artış gösterirken, çevreye karşı duyarsızlık ise zarar verecek boyutta. 

Serinlemek amacıyla deniz kıyılarını kullanan bazı şahıslar, buralarda tükettikleri yiyecek içecek gibi maddelerden arta kalanları sorumsuzca çevreye atarak bölgeden uzaklaşıyor. 

Naylon poşetlerden pet şişelere ne ararsan var

Söz konusu maddeler büyük bir çevre kirliliğine neden olmalarının yanında, rüzgarla birlikte denize taşınmaları durumunda su canlıları için de büyük tehlike oluşturmakta. Naylon poşetlerden, pet şişelere kadar yok olması için uzun yıllar gereken bu zararlı maddeler, hem doğa hem de denizlere zarar veriyor. 

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