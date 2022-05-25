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Kendi kendine zarar verdi!

Rahatsızlık, KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan zanlı M.C.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:55
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Kendi kendine zarar verdi!

(Kamalı Haber) 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının Rahatsızlık KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  25.05.2022 tarihinde saat 04.25 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Lefkoşa'da sakin zanlının (E-22) elleri ayakları ve başından kan akar vaziyette makul mazareti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı esnada suç üstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının kendi kendisine zarar verdiğini söylediğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 12.03.2022 tarihinden itibaren KKTC'de 63 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden ikamet izni ile ilgili teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Mehmet Can Ezer’in aleyhinde 2 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 2 gün tutukluluk emri verdi.

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