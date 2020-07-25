"Kendi malı ile rezil edilen devlet"

-SOSYAL MEDYA-

“Bu kadar da olmaz” demeyin!..

Besim Tibuk, açıkça hükümete “Bir Pandemi Hastanesi’ni dahi yapamadınız, gelin size otelimi vereyim de boşuna uğraşmayınız” dedi!..

Bu topluma öyle sevdalı Sayın Tibuk!..

Peki, pandemi sürecinde kılını dahi kıpırdatmayan ve tüm çalışanlarını kapı önüne koyan Tibuk’a aniden ne oldu da böylesine bir çıkış yaptı?

Başına taş mı düştü yoksa gerçekten bu adam bizi seviyor da biz mi nankörlük ediyoruz!..

Gelin hep birlikte bakalım;

-Hükümete önerdiği otel Tibuk’un kendisine değil devlete ait, yani kirada...

-Şu anda Tibuk’un devlete olan kira borcu yaklaşık 7 milyon STG!..

-Kumarhane için yatırması gereken 2020 yılı ücretini henüz ödemedi!..

-Tüm işçilerini pandemi sürecinde kapının önüne koydu...

-Oğlu Murat Tibuk adaya dönene kadar hiçbir otelini topluma karantina merkezi olarak açmadı!..

-“Karantina oteli” olarak gösterdiği otelin maliye bakanlığı ile karantina otel yapılması konusunda herhangi bir anlaşması yok!..

Dahası da var!..

Tüm bu süreç içerisinde defalarca devletin koyduğu kuralları çiğneyen, polis soruşturmasını etkileyecek delileri silen ve polisi yanıltan bir iş insanından bahsediyoruz!..

Şimdi bu adam kalkmış, devlete diyor ki;

“Gelin size sizin malınız olan ve kirasını dahi ödemediğim oteli hiçbir ücret beklemeden vereyim, siz de bu oteli pandemi hastanesi yapınız”

Sonuç?

Kahraman Tibuk!..

Kesin alkış falan da bekliyordur!..

Yapma Besim bey, bu toplum senden sadece kurallara uymanı, hükümeti rahat bırakmanı ve her konuştuğunda kendisini aşağılamamanı istiyor!..

Kendi malı üzerinden bu toplumun kalbine yürüme!..

Alkış falan da bekleme!..

Bu şekilde imajını falan da düzeltmeye çalışma!..

Olmuyor!..

Düzelmiyor!..

Hatta daha beter bu toplumun tepkisini çekiyorsun!..

Sana bu aklı verenlerden en koşa zamanda kurtulmalısın!..

Ve her bir vatandaş gibi eşit şartlarda muamele talep edeceksin!..

Biliyorum, hükümetteki bazı bakanlar daha sen istemeden kraldan çok kralcı oluyorlar!..

Örneğin bu son hareketinle resmen hükümetle dalga geçtin, “Bir işi beceremediniz” dedin, buna rağmen sana yine tek laf etmezler, edemezler!..

Ama unutma, siyasiler ve siyasi partiler gelip geçicidir...

Kalıcı olan ve seni ayakta tutacak olan bu toplumdur...

Tüm sermaye için bu geçerlidir...

O nedenle bu topluma biraz saygı lütfen...

Böylesi dönemlerde susmak ve hiçbir şey yapmamak bile saygı görür merak etme!..

Yeter ki toplumsal adalet ve eşitlikle oynama!..

Umarım bu yazı sana bu yolda yardımcı olur!..