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"Kendi önerdiğimiz modele ön şart koymamamız gerekir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmeleri ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmesinin ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile siyasi parti başkan ve temsilcileri toplantıyı değerlendirdi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:23
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"Kendi önerdiğimiz modele ön şart koymamamız gerekir"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da bilgilendirme konusunda geç kalındığını ifade ederek, toplantıda, Halkın Partisi olarak görüşlerini paylaşma imkanı bulduklarını belirtti.

Özersay “Sayın Cumhurbaşkanı bildiklerimizin haricinde çok fazla yeni bir şey söylemedi. Üç aşağı beş yukarı sürecin böyle gittiğini biliyorduk. Biz HP olarak sayın Cumhurbaşkanı’na eleştirimizi de önerimizi de yaptık, nasıl davranılırsa Kıbrıs Türk Halkı’nın menfaatine olur teker teker anlatmaya çalıştık. İki başlıkta bunları özetledik” dedi.

“Eğer bu fırsatı değerlendirmek ve federasyon dışında bir modeli görüşmek istiyorsak kendi önerdiğimizi modele bir ön şart koymamamız gerekir" diyen Özersay, eğer müzakereler ortak zemin bulmak için devam edecekse, Kıbrıs Türk Halkı’na nefes aldıracak bazı adımların atılması gerektiğini toplantıda anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay
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