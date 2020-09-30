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Kendilerine baktı diye adam dövdüler

Lefkoşa’da bir marketin önünde kendilerine bakan Mehmet Başçoban’ı aracının içerisinde darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan zanlılar S.D, Ö.Y ve E.Ö.D teminatla serbest bırakıldı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 13:43
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Kendilerine baktı diye adam dövdüler

Lefkoşa’da bir marketin önünde kendilerine bakan Mehmet Başçoban’ı aracının içerisinde darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan zanlılar S.D, Ö.Y ve E.Ö.D teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili Polis Memuru Süleyman Açıkada, yeminli şahadet vererek olguları aktardı.

Açıkada, zanlıların Vahim Zarar ve Ciddi Darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Açıkada, zanlıların 27 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.40 sıralarında Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market önünde, TGF 088 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Başçoban’ı aracının şoför koltuğunda oturduğu sırada kendilerine baktığı gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettiklerini dile getirerek, zanlıların, yüzüne yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına neden olup Mehmet Başçoban’ı vahim ve bedensel zarara uğrattığını kaydetti.

Açıkada, zanlıların etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını dile getirerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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