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Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler

Lefkoşa’da meydana gelen darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar  D. K. ve S.G mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı D.K'nin yaşı küçük olduğundan oturum kapalı yapıldı.

10 Haziran 2021 Perşembe 15:17
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Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar  D. K. ve S.G mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı D.K'nin yaşı küçük olduğundan oturum kapalı yapıldı.

Polis zanlılar D. K. (E-16) ve S.G'nin (E-18) ciddi darp suçuyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 09.06.2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Nuri Efendi Sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin zanlılar D. K. ve S.G’nin kendilerine yan baktığı gerekçesiyle elleri ve ayakları ile A.A (E-21)'in vücudunun muhtelif yerlerine vurmak sureti ile adı edileni ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, 10.09.2021 tarihinde iki zanlının derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı D.K'nin 21 gün polise hücrelerinde tutuklu kalmasına, zanlı S.G'nin yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 bin 500 TL nakdi teminat yatırmasına, iki kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir vedi.

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