Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
banner107

Kendine ait olmayan karavanı 35 bin TL'ye sattı

Lefkoşa'da meydana gelen olayda, kendisine ait olmayan karavanı 35 bin TL'ye satan M.G. tutuklandı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 09:19
197 Okunma
Kendine ait olmayan karavanı 35 bin TL'ye sattı



Lefkoşa'da 21 Aralık 2022 tarihinde bir otopark alanı içerisinde durmakta olan karavanın çalınmasıyla ilgili soruşturma genişletildi. 

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki M.G. tarafından başka bir şahsı dolandırmak kastı ile karavanın 35 bin TL karşılığında satıldığı belirtildi. 

Açıklamada, M.G.nin karavanın arkadaşına ait olduğunu ve kendi alacağına karşılık satması için yetki verdiği yalan beyanında bulunduğu ifade edildi. 

Polisten yapılan açıklamada, yalan beyanda bulunan ve sahtekarlıkla para temin eden M.G.nin tutuklandığı ve soruşturmasının devam ettiği aktarıldı. 

Son Güncelleme: 24.12.2022 10:34
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAPolisKaravan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paşaköy'de 32 yaşındaki Yalın hayatını kaybetti
Paşaköy'de 32 yaşındaki Yalın hayatını kaybetti
KKTC Gazete Manşetleri (24 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (24 Aralık 2022)
Hamitköy-Haspolat ana yolunda trafik kazası... 1 kişi yaralandı
Hamitköy-Haspolat ana yolunda trafik kazası... 1 kişi yaralandı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim