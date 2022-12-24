Kendine ait olmayan karavanı 35 bin TL'ye sattı

Lefkoşa'da 21 Aralık 2022 tarihinde bir otopark alanı içerisinde durmakta olan karavanın çalınmasıyla ilgili soruşturma genişletildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki M.G. tarafından başka bir şahsı dolandırmak kastı ile karavanın 35 bin TL karşılığında satıldığı belirtildi.

Açıklamada, M.G.nin karavanın arkadaşına ait olduğunu ve kendi alacağına karşılık satması için yetki verdiği yalan beyanında bulunduğu ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamada, yalan beyanda bulunan ve sahtekarlıkla para temin eden M.G.nin tutuklandığı ve soruşturmasının devam ettiği aktarıldı.