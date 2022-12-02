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Kendini başka biri olarak tanıtıp, cezadan yırtmaya kalktı!

Güzelyurt’ta sürüş ehliyeti olmadığı halde, kendisini görevli polis memuruna başka bir şahsı olarak tanıtan ve ardından kayıt yaptıran şahıs, tutuklandı.

02 Aralık 2022 Cuma 11:41
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Kendini başka biri olarak tanıtıp, cezadan yırtmaya kalktı!



Polis Basın Subaylığı'na göre olay şöyle gerçekleşti:

27.08. 2022 tarihinde, Güzelyurt’ta, E.Y.(E-27) işlemiş olduğu trafik suçu nedeniyle sürüş ehliyeti olmadığı halde, kendisini görevli polis memuruna başka bir şahsı olarak tanıtıp, başkasının kimliğine büründükten sonra sabit ceza ihbarnamesine sahtekarlıkla kayıt temin ettirdiği ayrıca yapılan ileri soruşturmada da söz konusu şahsın KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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