KENDİNİZE GELİN!!! 

Memleketimizde faaliyet gösteren siyasi partilerin kurultayları, Parti Meclisleri, Merkez Yönetim Kurulu seçimleri mahkemeleşmeniz eğer bittiyse ülkeye bakar mısınız lütfen?

Ülkede özellikle siyasilerin halkın gözündeki değeri giderek düşüyor oysa sorunları çözecek seçilmişler onlardır.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenleri dehşete düşüren gençlerin kavgasını sanırım artık bilmeyen yoktur.

Yaşları 15 ila 18 arasında olan bir grup genç çocuk bir başka genci tekme, yumruk ve beysbol sopası ile öldüresiye döverek hastanelik ediyor. Sokak ortasında yaşanan bu olaydan sonra, bu çocuklar önce gözaltına alınıyor, sonra mahkemeye çıkarılıyor ve sonra da 3 gün tutukluluk haliyle hücreye.

Mahkemede, Polis de doğru olanı yaptı. Peki yanlışı kim yada kimler yaptı?

Yaşaları 14,15,16 olan bu çocuklar bugün bir polis binasının hücresinde değil, okulda olmalıydılar.

Elleri kalem tutmalı, üzerlerinde üniforma olmalıydı.

Dertleri okul zili olmalıydı.

Peki ailelerinde hiç mi suç yok?

Ya öğretmenlerinde?

Biz nasıl çocuklar yetiştirdik, ne öğrettik bu çocuklara diye düşünen var mı?

Suçun büyüğü aslında bizlerde. Çocukları yetiştirirken, kendilerini ifade edebilme yeteneğini edindirmiyoruz, konuşarak sorunların çözülebileceğini de öğretmiyoruz, şiddet öğretiyoruz.

Gençler, sorun ve sıkıntı neyse şiddet kullanarak çözebileceklerini sanıyorlar . Ülkede polise saygıyı, kurum ve kuruluşlara saygıyı en önemlisi yasalara, hukuka saygıyı öğretmiyoruz. Aileler de öğretmenler de, biz de suçluyuz.

O, öldüresiye dövülen gencin yerinde sizin veya benim de çocuğum olabilirdi, yada bu sabah mahkemeye çıkarılan, okul otobüsü yerine tutuklu aracına bindirilen, sınıf yerine hücreye konulan o gençlerin yerinde de olabilirdi.

Her iki hal ve durum da üzücü ve korkunç.

Siyaset, eğitim ve sosyal hayatı düzenleyecek yasları çıkaracak, yetişkinler çocuklarına fastfood nasıl çağrılır yerine hayatı öğretecek, saygı ve öz saygının önemini öğretecek, öğretmen yaşamayı, kurallara uymayı hukukun üstünlüğünü öğretecek.

Başka şansımız ve geleceğimiz yok. Bugün sokak kavgası, çeteleşme peki ya yarın?

Yarın ne olacak?