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Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti

06 Eylül 2019 Cuma 10:43
Kendisi için düzenlenen moral gecesi haberini göremeden hayatını kaybetti

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Mukadder Karacan’a yakınları tarafından hastanede moral gecesi düzenlendi. Gecenin haberinin yapılacağını öğrenen Karacan, haberleri görmeden hayatını kaybetti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu onkoloji servisinde tedavi gören  Mukadder Karacan’ın (56) Kültür Dairesi Halk müziği korosunda görev yaptığı arkadaşları, hastanın moralini yükseltmek amacı ile hastanede odasında moral gecesi düzenlendi. Arkadaşları ile gerçekleştirdiği mini konserin haber yapılacağını öğrenen Karacan’ın çok mutlu olduğu ve haberin yayınlanmasını heyecanla beklediği kaydedildi. Karacan haberinin yayınlandığını göremeden vefat etti. Öte yandan kadının ölmeden önceki son görüntüleri de kameraya yansıdı. Mukadder Karacan’ın eşinin de 3 ay önce  aynı hastanede öldüğü kaydedildi. Karacan bugün  İsmail Sefa camisinde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına.defnedilecek.

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Son Güncelleme: 06.09.2019 11:00
Anahtar Kelimeler:
Mukadder Karacan
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