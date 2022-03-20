Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti

Zanlı bugün 20.03.22 tarihinde “şiddet tehdidi” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Mehmet Keleş’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 19.03.22 tarihinde, Gazimağusa’ da Bedis piknik alanı içerisinde, kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı G.A’ ya hitaben “benimle görüşmezsen seni mahvedeceğim, arabamda silah var, seni, aileni ve o çocuğu öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunan zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını, arama müzekkeresi tahtında aracında ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Sorgulanan zanlının müşteki ile görüştüğünü kabul ettiğini ancak tehdit etmediği yönünde beyanda bulunduğuna değinen tanık polis, kendisine okunan yazılı dava tebliğine de kabul etmiyorum şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Zanlının KKTC vatandaşı olup Yeni Boğaziçi’nde ikamet ettiğini belirten tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla mahkemenin uygun göreceği şartlarda zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin lira nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)