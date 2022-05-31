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Kendisinden Ayrılmak İsteyen Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini Yaktı

Kendisinden ayrılmak isteyen eşini kullanımındaki telefonla taciz edip elbiselerini yakmak suretiyle hasara uğratan A.G, şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı ve bugün 30.05.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede ileride yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

31 Mayıs 2022 Salı 09:27
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Kendisinden Ayrılmak İsteyen Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini Yaktı

Zanlı bugün 30.05.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kasti hasar ve telefonda taciz” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru İbrahim Çangaroğlu, yemin altında verdiği şahadetinde, 29.05.22 tarihinde kendisinden ayrılacağını söyleyen eşini kullanımındaki telefonla taciz ettikten sonra muhtelif adet marka ve modellerden oluşan elbiselerini yakmak suretiyle hasara uğratan zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına kabul ederim şeklinde cevap verdiğini belirten tanık, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla T.C vatandaşı olup KKTC’ de çalışma izniyle bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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