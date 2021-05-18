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Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi

18 Mayıs 2021 Salı 14:02
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Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinin tuvaletinde Nisan 2021 tarihinde meydana gelen “On Altı yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Çocuğun Cinsel istismar ve Cinsel Saldırı” suçları ile ilgili olarak tutuklanan 17 yaşındaki zanlı M.U’nun tutukluluğu sürerken, 13 yaşındaki müştekiyi olayı kapatması için yönlendirmeye çalışan zanlı N. N. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğcan Kırgeç olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 13 yaşındaki çocuğun zanlıya emanet edildiğini, tecavüze uğradığı tarihten sonra, zanlının çocuğa, olayı kapatması telkininde bulunup, ailesine söylememesi için kendisine söz vermesini istediğini aktardı.  

Polis, ayni gün zanlının tutuklandığını ve telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, çocuğa “Bu olayı kimseye söylememesi gizli kalmasını, bu olayı kendi, Allah ve çocuğun arasında sır kalması yönünde telkinlerde bulunduğunu söylediğini aktardı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, bu safhada mesele ile ilgili olarak zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, 2 kefilin 75’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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