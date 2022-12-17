Kendisine su veren kadını zorla öpmeye çalıştı

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yaşar Pöge olayla ilgili bulguları aktardı. Pöge huzurdaki zanlı N. Ü., Cinsel Saldırı ve Darp suçlarından methalderdir olduğunu söyledi. Polis 16 Aralık 2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Alsancak'ta Ankara caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerine giden Gayretköy'de sakin zanlı N. Ü. kendisine su veren kadın ile tokalaştığı esnada elini öpmüş ve yanağından öpmek için uzandığında adı edilen engel olmaya çalışmasına rağmen konu şahsı kendisine doğru çekip darp ettikten sonra bir kez sol yanağından öperek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.