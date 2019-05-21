Kendisine vuran kişiyi makasla yaraladı

Dün Alsancak'ta bir otel müşterisi ile görevlisi arasında çıkan kavgada W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G.(E-28)'nin kendisine vurması sonucu Ö.G'yi makasla yaralamıştır.



Polis basın subaylığının açıklamasına göre; 20.05.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Alsancak’da, bir otelde müşteri olarak kalan W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G.(E-28)'nin kendisine vurması nedeniyle, tasarrufunda bulundurduğu makası bahse konu şahsın sol kol pazu kısmına sokmak suretiyle adı edileni yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.