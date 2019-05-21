Dün Alsancak'ta bir otel müşterisi ile görevlisi arasında çıkan kavgada W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G.(E-28)'nin kendisine vurması sonucu Ö.G'yi makasla yaralamıştır.
Kendisine vuran kişiyi makasla yaraladı
Dün Alsancak'ta bir otel müşterisi ile görevlisi arasında çıkan kavgada W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G.(E-28)'nin kendisine vurması sonucu Ö.G'yi makasla yaralamıştır.
21 Mayıs 2019 Salı 14:41
Dün Alsancak'ta bir otel müşterisi ile görevlisi arasında çıkan kavgada W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G.(E-28)'nin kendisine vurması sonucu Ö.G'yi makasla yaralamıştır.