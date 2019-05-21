Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Kendisine vuran kişiyi makasla yaraladı

Dün Alsancak'ta bir otel müşterisi ile  görevlisi arasında çıkan kavgada W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G.(E-28)'nin kendisine vurması sonucu Ö.G'yi  makasla yaralamıştır.

21 Mayıs 2019 Salı 14:41
Kendisine vuran kişiyi makasla yaraladı
banner44

Dün Alsancak'ta bir otel müşterisi ile  görevlisi arasında çıkan kavgada W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G.(E-28)'nin kendisine vurması sonucu Ö.G'yi  makasla yaralamıştır.

banner41
   Polis basın subaylığının açıklamasına göre; 20.05.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Alsancak’da, bir otelde müşteri olarak kalan W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G.(E-28)'nin kendisine vurması nedeniyle, tasarrufunda bulundurduğu makası bahse konu şahsın sol kol pazu kısmına sokmak suretiyle adı edileni yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MAKASHaberKıbrısAlsancak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Parti Meclisi Toplandı
UBP Parti Meclisi Toplandı
HP PM başladı
HP PM başladı
Weng Long, teminata bağlandı!
Weng Long, teminata bağlandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim