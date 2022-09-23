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Kendisini uyaran Polislere saldırdı!

Hamitköy’de etrafı rahatsız ettiği gerekçesi ile kendisini uyaran polislere saldıran zanlı Oghenechovwiere Onojoserıo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Eylül 2022 Cuma 13:24
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Kendisini uyaran Polislere saldırdı!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı zanlı Oghenechovwiere Onojoserıo’nun "Polisi Darp Görevinden Men Etmek, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.09.2022 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy' de Atatürk Caddesi üzerinde yol içerisinde yürüyüp anlamsız şekilde hareket edip evlere girmeye çalıştığı sırada olay yerine giden Pm A.G'nin göğsünden ittirip, Pm V.Ö.'nün yüzüne kafası ile vurup darp edip görevlerini yapmalarına engel olduktan sonra yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavr harekette bulunduğu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. 

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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