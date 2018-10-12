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Kennedy Dede cinayetinde yeni gelişme!

12 Ekim 2018 Cuma 20:16
Kennedy Dede cinayetinde yeni gelişme!

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göletine götüren ve ciddi şekilde darp ederek Dede’nin ölümüne neden olan 5 sanık için yargı süreci başladı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan Bin TL borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürüp Dede’ye elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 9 Mart 2018 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyen 5 sanık için yargı süreci başladı. “Adam öldürme”, “Yaralamak için adam kaçırma”, “Ciddi darp” ve “Tehlikeli silah taşıma” davalarından itham edilen sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) ve Zekeriya Kurucu’nun ilk tahkikat (PI) duruşmasına dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde başlandı.

44 emare sunuldu…

İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, “Dede Cinayeti”nin ilk PI duruşmasında ilk tanık olarak Olay Yeri İnceleme Uzmanı Hasan Zorlu’yu şahadete çağırdı. Mahkemede olayla ilgili şahadet sunan Zorlu, başta olay yerine ait video görüntülerini içeren CD, Kennedy Dede’nin kıyafetleri, sanıkların kıyafetleri, sanık Nidai Şanlı’nın evinde bulunan 3 adet elektro şok cihazı, olay yerinde bulunan 1 adet kolye olmak üzere toplam 44 adet emare sundu.

Duruşma 19 Ekim de devam edecek…

İlk tahkikat duruşmasına ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı Hasan Zorlu’nun şahadetine devam edilmek üzere duruşma 19 Ekim 2018 tarihine tehir edildi.

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Son Güncelleme: 12.10.2018 20:24
Anahtar Kelimeler:
HaberCinayetKennedy Dede
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