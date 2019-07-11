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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları başladı

TC İçişleri Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığının imzaladığı protokol kapsamındaki proje başladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:42
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları başladı

İçişleri Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığının imzaladığı protokol kapsamında projesi Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kent Güvenliği Yönetim Sisteminin (KGYS) kurulum çalışmaları başlanmıştır. Proje kapmasında ilk etapta Lefkoşa ve Girne İlçesine kurulumlar başlamış olup; 161 noktada, 345 sabit kamera, 94 hareketli kamera, 22 lazer PTZ kamera ve 237 şerit plaka tanıma sistemi kurulumu yapılacaktır. KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli modernizasyon işlemleri tamamlandıktan sonra sistem devreye alınması planlanmaktadır. Çalışmaların olduğu noktalarda, araç sürücülerinin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur.

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Anahtar Kelimeler:
Kent Güvenliği
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