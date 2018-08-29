Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yasa tasarısı komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı”nı kabul etti. Komite ayrıca “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Artırıcı Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay)Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşüp oybirliği ile onayladı.



Meclis’ten yapılan açıklamada, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı ile toplumun ortak kullandığı alanlarda güvenliğin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak; hukuka aykırılıkların tespiti; suçlu ve emarelerin elde edilmesi amaçlanıyor.



Tasarının, güvenlik ile kişi özgürlüğü arasındaki hassas dengenin gözetildiği kişi hak ve özgürlüklerini koruyucu hükümler içerdiği kaydedildi.



Açıklamada, yasa tasarısıyla hedeflenen şu şekilde dile getirildi:



“KKTC sınırları içerisinde güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, suç ve suçlular ile mücadelede etkinliğin arttırılması, hava, kara ve deniz hudut kapılarında güvenliğin en üst düzeye çıkarılarak bu kapılardan giriş-çıkış yapan insanların, araçların ve konteynırların insan kaçakçılığı başta olmak üzere uyuşturucu, silah veya patlayıcı maddelere karşı mücadelenin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla kurulumu yapılacak KGYS Projesi ile KKTC sınır kapılarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları, gelişen teknoloji ile birlikte bilişim sistemlerini kullanarak kamu yararı için kamuya açık alanlarda cadde ve sokaklarda güvenliğin sağlanması, yasalara aykırı eylem ve davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, suçluların tespiti ve suçla ilgili delillerin elde edilmesini sağlamak”





Komite toplantısına davetli olarak, KKTC Başbakanlığı, KKTC İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.



CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplanan komiteye UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.