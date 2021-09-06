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Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası yürürlüğe girdi

06 Eylül 2021 Pazartesi 20:37
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Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası yürürlüğe girdi

Polis Basın Subaylığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası'nın  yürürlüğe girdiğini duyurdu:

BASIN BİLGİ NOTU

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte, kamu yararı ve bunun yanı sıra halkımızın huzur ve güvenliği için, kamuya açık alanlarda, suçun önlenmesi, güvenliğin sağlanması ve temini amacıyla 23 Ekim 2018 tarihinde 31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası yürürlüğe girmiştir.

Bu hususta hazırlanan proje kapsamında, 11 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ilk etapta Lefkoşa ve Girne İlçelerinde altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış ve proje Eylül ayı itibariyle tamamlanmıştır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 06.09.2021 tarihinden itibaren, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şubesi adı altında merkezi bir birim oluşturulmuştur.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Şube Amirliği adı altında oluşturulan birim; bir polis subayı, üç polis çavuşu ve 15 sivil hizmet görevlisinden oluşan izleme operatörü ile vardiya usulü olarak bugünden itibaren 7/24 kesintisiz halkımıza hizmet vermeye başlamıştır.

Günümüzde gelişmiş ülkelerin suçla mücadelede, suç ve suçluların tespitinin zamanında yapılarak suçluların adalete teslim edilmesinde büyük önem arz eden Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin, ülkemizde de hayata geçilirmesi halkımızın huzur ve güvenliğinin yanı sıra yaşam kalitesinin artması yönünde katkı sağlayacaktır.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kendisini sürekli yenileyen KKTC Polis Teşkilatı, bu projenin tamamlanıp hayata geçmesiyle dünyadaki çağdaş polis teşkilatları arasında yerini almış bulunmaktadır.

Halkının huzur ve güvenliği için tüm unsurları ile her zaman 7/24 görevi başında olan Polis Teşkilatı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin sağlayacağı teknolojik avantajlar ile halkına sağlamış olduğu hizmet kalitesini yukarıya çekmiş bulunmaktadır.

Projenin gerçekleşmesine katkı koyan başta Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, TC Lefkoşa Büyükelçiliğine ve Devletimizin tüm yetkililerine teşekkür eder, projenin başta Devletimize, Polis Teşkilatına ve halkımıza hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PGM - BASIN SUBAYLIĞI

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