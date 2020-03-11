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Kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları başlattı.

Dünyayı tehdit eden Corona Virüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, Girne Belediyesi bugün kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları başlattı.

11 Mart 2020 Çarşamba 13:07
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Kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları başlattı.

Dünyayı tehdit eden Corona Virüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, Girne Belediyesi bugün kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları başlattı.

Girne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İişkiler Bölümü'nden yapılan açıklamada; tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsün (Covid-19) ülkemizde görülmesinin hemen ardından kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları ve halkı bilgilendirici el broşürleri dağıtmaya başladıkları bildirildi.

Sabahın erken saatlerinde, Çarşamba Pazarı'nda ilaçlama ve bilgilendirme çalışmalarına hız veren Girne Belediyesi Sağlık ekipleri, Oda Tiyatrosu ve Çarşamba Pazarını dezenfekte ilaçlarla ilaçladı. Özel koruma giysili belediye ekipleri tarafından yapılan ilaçlama işlemi, halkın'da takdirini kazandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede 5 kıtaya yayılan Corona Virüsünün, ülkemizde de pozitif sonuç veren vakalarının tespitinden sonra Belediye olarak acil önlem planlarını devreye koymuş bulunmaktayız...

Güngördü; ''Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımızı hızlandırdık. İlk olarak belediye olarak düzenlemiş olduğumuz tüm etkinlikleri geçici bir süreyle erteleme kararı aldık..Kentin çeşitli yerlerinde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfekte ilaçlama çalışmalarımızı hızlandırdık.

Bu salgından en az zararla kurtulmak için soğukkanlı ve akılcı tedbirlerin bir an önce tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması gerektiğini belirten Güngördü; Halkımızı, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları gerektiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsKoronavirüsGirne Belediyesi
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