“Kentleşme ve Çevre” konulu konferans düzenleniyor

Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği, Prof. Dr. Cevat Geray anısına “” konulu konferans düzenliyor.

Prof. Dr. Ruşen Keleş’in vereceği konferans, yarın saat 18.30’da Lefkoşa Merit Otel’de yer alacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, konferans öncesinde saat 18.00’de ise kokteyl verilecek. Kokteylde Mülkiyeliler ve katılımcılar, hocaları Prof. Dr. Ruşen Keleş’le sohbet olanağı bulabilecek.

Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ümit Gürtekin, tüm Mülkiyelilerin ve konuya ilgi duyanların konferansa davetli olduklarını belirtti. (BRT/TAK)