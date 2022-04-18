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Kerevizde tavsiye dışı koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 08:47
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Kerevizde tavsiye dışı koruma ürünü tespit edildi

Yapılan açıklama şu şekilde:

Tarım Dairesi 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden alınan 4 numunede, 4 numune de temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden ise 4 numunenin 3’ü temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır

Türkmenköy sakinlerinden Pembe Özfadıl’a ait kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir

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