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“Keriz değiliz, hesap vaktine hazırlıklı olun”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eski Başkanı Tahir Gökçebel, açıklanan Ekonomik Önlem Paketi sonrası, sosyal medya hesabından adeta isyan etti

25 Mart 2020 Çarşamba 21:56
2100 Okunma
“Keriz değiliz, hesap vaktine hazırlıklı olun”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eski Başkanı Tahir Gökçebel, sosyal medya hesabından “Tek gelirim maaşımdır. Helal olsun halkımıza da, keriz değiliz. Hesap vaktine hazırlıklı olun” diyerek, açıklanan Ekonomik Önlem Paketi’ne olan karşıt görüşünü bildirdi.


Sosyal medya hesabında yazılanlar şöyle:

“Yıllık karları milyarların üzerinde olan bankalar, gazinolar, zenginler kulübünde yer alanlar, bu ülkenin kaymağını yiyenler, varlıklı iş adamları nerde? Telsim, Turkcell, büyük şirketler nerde? Partilere yardımlar, izaz ikramlar, örtülü ödenekler, yurt dışı elçiliklerin, besleme ve teşvikler nerde? Varlıklılar, sermayedarlar nerde? Nerede Taşyapı, nerede Aksa, nerede Doğa ve Ted okulları? Bu ülkenin kaymağını peşkeş çektikleriniz? Sözde iyilik yapan, vergiden muaf, vergi kaçıran ithal cemiyetler, vakıflar, yurt, okul sahipleri nerde? Özel üniversiteler, özel okullar, büyük oteller nerede? Kestiğinizi kalem kalem nerede harcayacaksınız?”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler SendikasıEkonomik Önlem PaketiTahir Gökçebel
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Magusalı 2020-03-25 22:30:39

Sn. Gökçebel.Hiçbir açıklama yapmadınız. Hiçbir eğitim sendikası yapmadı. Ne öneriyorsunuz. Eğitim yılını uzatacakmısınız.. Nasıl telafi edeceksiniz. Söyleyin önerinizi.

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Izleyici 2020-03-25 22:04:15

evinde, odalarinda hepsinin keyfi yerinde gardas duzen boyle!

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Magusalı 2020-03-25 22:17:59

Bu toplumla küs olan bir sendika. Oh ne güzel. Evde tatil. Hiçbir derdiniz yok. Sağlık personeli polisler ne desinler. Sanki çok üstün bir meziyetiniz var.. ülkeyi eleştirmeyi şimdi mi düşündünüz.

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Magusalı 2020-03-25 22:24:41

Sn.Gökçebel. Siz üyelerinize bakın. Sonra eleştiri yapınız. Sabah part time eğitim, öğleden sonra full time tershane. Her garajınızda art Arda iki Mercedes. Kimi eleştiriyorsunuz.

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Magusalı 2020-03-25 22:27:01

Sn. Gökçecel. Yavrularımız okula gidemiyor. Üniversite hocaları tamamen kendi imkanları ile öğrencilerine uzaktan eğitime başladı bile. Sizden tık yok. Parayı düşünüyorsunuz. Başka birşey değil.

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Magusalı 2020-03-25 22:33:34

Sn. Gökçebel. Size söylüyorum. Bu hastalık tatili Mayıs sonuna kadar sürecek. Ondan sonra da siz yaz tatili isteyeceksiniz. Hiçbir özveriye razı olmayacaksınız. Sizin hesabınız eğitime devam gelecek Eylüle. İnşAllah yanılmıyorum.

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Magusalı 2020-03-25 22:37:24

Sn. Gökçebel. Bazı İskandinav ülkelerinde öğretmenlik sözleşmelidir. Ayağını attın ömür boyu öğretmenlik değil. Kendini geliştirirsen devam yoksa ekso dışarı. Bizde de öyle olmalı.

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Magusalı 2020-03-25 22:45:01

Sn.Gökçebel. Yukarıda belirttiklerinden ben sizden çok rahatsızım. Bu konuda konu açıldığı zaman korkmadan sıkılmadan söylüyorum. Ancak bugün tedbirler alınırken bunlardan bahsetmek yersizdir. Bugün dayanışma gülü olmalı.

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