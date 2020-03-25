Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eski Başkanı Tahir Gökçebel, sosyal medya hesabından “Tek gelirim maaşımdır. Helal olsun halkımıza da, keriz değiliz. Hesap vaktine hazırlıklı olun” diyerek, açıklanan Ekonomik Önlem Paketi’ne olan karşıt görüşünü bildirdi.
Sosyal medya hesabında yazılanlar şöyle:
“Yıllık karları milyarların üzerinde olan bankalar, gazinolar, zenginler kulübünde yer alanlar, bu ülkenin kaymağını yiyenler, varlıklı iş adamları nerde? Telsim, Turkcell, büyük şirketler nerde? Partilere yardımlar, izaz ikramlar, örtülü ödenekler, yurt dışı elçiliklerin, besleme ve teşvikler nerde? Varlıklılar, sermayedarlar nerde? Nerede Taşyapı, nerede Aksa, nerede Doğa ve Ted okulları? Bu ülkenin kaymağını peşkeş çektikleriniz? Sözde iyilik yapan, vergiden muaf, vergi kaçıran ithal cemiyetler, vakıflar, yurt, okul sahipleri nerde? Özel üniversiteler, özel okullar, büyük oteller nerede? Kestiğinizi kalem kalem nerede harcayacaksınız?”
Sn. Gökçebel.Hiçbir açıklama yapmadınız. Hiçbir eğitim sendikası yapmadı. Ne öneriyorsunuz. Eğitim yılını uzatacakmısınız.. Nasıl telafi edeceksiniz. Söyleyin önerinizi.
evinde, odalarinda hepsinin keyfi yerinde gardas duzen boyle!
Bu toplumla küs olan bir sendika. Oh ne güzel. Evde tatil. Hiçbir derdiniz yok. Sağlık personeli polisler ne desinler. Sanki çok üstün bir meziyetiniz var.. ülkeyi eleştirmeyi şimdi mi düşündünüz.
Sn.Gökçebel. Siz üyelerinize bakın. Sonra eleştiri yapınız. Sabah part time eğitim, öğleden sonra full time tershane. Her garajınızda art Arda iki Mercedes. Kimi eleştiriyorsunuz.
Sn. Gökçecel. Yavrularımız okula gidemiyor. Üniversite hocaları tamamen kendi imkanları ile öğrencilerine uzaktan eğitime başladı bile. Sizden tık yok. Parayı düşünüyorsunuz. Başka birşey değil.
Sn. Gökçebel. Size söylüyorum. Bu hastalık tatili Mayıs sonuna kadar sürecek. Ondan sonra da siz yaz tatili isteyeceksiniz. Hiçbir özveriye razı olmayacaksınız. Sizin hesabınız eğitime devam gelecek Eylüle. İnşAllah yanılmıyorum.
Sn. Gökçebel. Bazı İskandinav ülkelerinde öğretmenlik sözleşmelidir. Ayağını attın ömür boyu öğretmenlik değil. Kendini geliştirirsen devam yoksa ekso dışarı. Bizde de öyle olmalı.
Sn.Gökçebel. Yukarıda belirttiklerinden ben sizden çok rahatsızım. Bu konuda konu açıldığı zaman korkmadan sıkılmadan söylüyorum. Ancak bugün tedbirler alınırken bunlardan bahsetmek yersizdir. Bugün dayanışma gülü olmalı.