Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eski Başkanı Tahir Gökçebel, sosyal medya hesabından “Tek gelirim maaşımdır. Helal olsun halkımıza da, keriz değiliz. Hesap vaktine hazırlıklı olun” diyerek, açıklanan Ekonomik Önlem Paketi’ne olan karşıt görüşünü bildirdi.



Sosyal medya hesabında yazılanlar şöyle:

“Yıllık karları milyarların üzerinde olan bankalar, gazinolar, zenginler kulübünde yer alanlar, bu ülkenin kaymağını yiyenler, varlıklı iş adamları nerde? Telsim, Turkcell, büyük şirketler nerde? Partilere yardımlar, izaz ikramlar, örtülü ödenekler, yurt dışı elçiliklerin, besleme ve teşvikler nerde? Varlıklılar, sermayedarlar nerde? Nerede Taşyapı, nerede Aksa, nerede Doğa ve Ted okulları? Bu ülkenin kaymağını peşkeş çektikleriniz? Sözde iyilik yapan, vergiden muaf, vergi kaçıran ithal cemiyetler, vakıflar, yurt, okul sahipleri nerde? Özel üniversiteler, özel okullar, büyük oteller nerede? Kestiğinizi kalem kalem nerede harcayacaksınız?”