“Kermes kazancımızla kanser hastalarının ilaçlarını alacağız”

GÜNDEM KIBRIS - Kardelen Göksu

Pandemiden dolayı uzun zamandır etkinlik düzenleyemeyen Kanser Hastalarına Yardım Derneği, bugün dernek önünde kermes düzenledi.

Kermeste konuşan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, bağışlanan ve satılan eşyaların kanser hastalarına ilaç parası olarak kullanılacağından bahsetti.

Kocaismail’in konuşması şu şekilde:

Keşke biz etkinlik yapmadığımız sürece kanser hasta sayısı artmamış olmasaydı, öyle bir hastalık ki kanser günde 2 vaka gelmektedir. Bizler balo, konser, tiyatrolar, piyangolar düzenlediğimiz zamanlarda bile sıkıntılar yaşıyorduk. Günün sonunda öyle bir duruma geldik ki feryadımız çıktı, derneğimiz kapanmaktadır diye. Ayakta duruyor ve bugün yardımlarımızı sürdürebiliyorsak, herkesin gereğinden fazlasını yaptığından dolayıdır. O feryadımızdan sonra 5 TL bağışlayan, 25 bin TL bağışlayabilen, 30 bin TL bağışlayabilenler bugün ayakta durmamızın ikinci ayrı nedeni oldular. Bu pandemi döneminde vatandaşımız da artık sıkıldı, bu tür kermeslerde biraz vesile oluyor aslında. Çünkü bugün herkes kendine ucuz bir şey bulup almak zorunda. Londra’dan, iş insanlarından gelen tamamen kullanılmamış etiketli ürünlerimiz, gıdalarımız, el emeği göz nuru el ileri vardır ve buradan elde edilecek gelirler tamamen ilaç parası olarak kullanılacaktır. Bunlar yüz güldüren şeylerdir, biz mutluyuz, hastalarımız mutlu. Katkı koya vesile ne olursa olsun filtre olur, kullanılmış bir eşya da olabilir, hangi vesileyle olursa olsun bir şekilde katkı koyan veya bizi gönlünde taşıyan herkese yürekten, her bir hastamız adına teşekkür ederim.