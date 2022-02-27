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Kermiya'da 9 kilo uyuşturucu ile ilgili üçüncü tutuklama

Kermiya geçiş kapısından Kıbrıs'ın güneyine geçen bir araçta yapılan aramada 9 kilo çeşitli uyuşturucu bulunması üzerine araç sürücüsü 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün tutuklandığı olayla ilgisi görülen bir kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 3’e yükseldi. 

27 Şubat 2022 Pazar 17:01
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Kermiya'da 9 kilo uyuşturucu ile ilgili üçüncü tutuklama
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Kermiya geçiş kapısından Kıbrıs'ın güneyine geçen bir araçta yapılan aramada 9 kilo çeşitli uyuşturucu bulunması üzerine araç sürücüsü 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün tutuklandığı olayla ilgisi görülen bir kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 3’e yükseldi. 

Haravgi ve diğer gazeteler Kıbrıs Rum polisinin 21 Şubat’ta meydana gelen olayla ilgili soruşturması kapsamında bir ifade üzerine dün Lefkoşa’da sakin 25 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadını nezarete aldığını yazdı.

Haberde, dün yakalanan 25 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadının tutukluluk süresi için hâkim karşısına çıkartılacağı, 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk ve olayla ilgili daha önce tutuklanan 35 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadının tutukluluk hallerinin devam ettiği belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaUyuşturucuKermiya
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