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Kermiya'da ev yangını: 2 yaralı

Kermiya bölgesinde Sosyal Konut Apartmanlarında yaşanan yangın sonucu 2 kişi hafif yaralandı

16 Kasım 2021 Salı 21:40
178 Okunma
Kermiya'da ev yangını: 2 yaralı
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Kermiya bölgesinde Sosyal Konut Apartmanlarında yaşanan yangın sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Saat 20.00 sıralarında,  Lefkoşa'da Kermiya Sosyal Konutlar Bölgesinde, Mehmet Demirbilek'in kalmakta olduğu dairenin yatak odası içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu bahse konu yatak odası içerisinde bulunan,  dolap, yatak, komedin, halı,  klima iç ünitesi ile sair eşyalar yanarak zarar görürken,  pencere camı ısıdan patlamak suretiyle zarar meydana geldi. Meydana gelen ısı ve dumandan  dolayı koridor sıvaları dökülmek, diğer tüm odalar ise  islenmek suretiyle hasar gördü.  Soruşturma devam etmektedir

KAYNAK: SES KIBRIS

Son Güncelleme: 16.11.2021 22:52
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