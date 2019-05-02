Kermiya'da yeşil alan gasp edildi

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Kermiya Sosyal Konutları içerisinde bulunan ve yeşil alan olarak kayıtlı bulunan alana apartmanda sakinlerinden biri belediyenin buraya hiçbirşey yapamazsınız uyarısı olmasına rağmen karpuz ve kavun ekti. Söz konusu şahıs yapılan tüm uyarılara rağmen kim isterse gelsin burasını ben ektim benimdir edasında davranış sergileyerek söz konusu alanı telleyerek gasp etti.

Yine aynı şahıs kalmakta olduğu zeminkat apartman dairesinin yan bölümünde bulunan ve ortak kullanıp alanı olan bölümüde işgal ederek apartman sakinlerinin oradan geçmesinede izin vermiyor. Söz konusu şahsı birçok kez polise ve belediyeye şikayet eden apartman sakinleri bir sonuç alamaması bu şahsın arkasında kim var sorularını akla getiriyor.