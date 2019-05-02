Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Kermiya'da yeşil alan gasp edildi

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:23
Kermiya'da yeşil alan gasp edildi
banner44

banner41

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Kermiya Sosyal Konutları içerisinde bulunan ve yeşil alan olarak kayıtlı bulunan alana apartmanda sakinlerinden biri belediyenin buraya hiçbirşey yapamazsınız uyarısı olmasına rağmen karpuz ve kavun ekti. Söz konusu şahıs yapılan tüm uyarılara rağmen kim isterse gelsin burasını ben ektim benimdir edasında davranış sergileyerek söz konusu alanı telleyerek gasp etti.

Yine aynı şahıs kalmakta olduğu zeminkat apartman dairesinin yan bölümünde bulunan ve ortak kullanıp alanı olan bölümüde işgal ederek apartman sakinlerinin oradan geçmesinede izin vermiyor. Söz konusu şahsı birçok kez polise ve belediyeye şikayet eden apartman sakinleri bir sonuç alamaması bu şahsın arkasında kim var sorularını akla getiriyor.

banner22
Son Güncelleme: 02.05.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
Yeşil Alan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
piremses 2019-05-02 15:43:18

birçok yeşil alan bilirim şuan inşaat dikilmiş... karpuz kavun daha iyi :)) ben olaydım keser yerdim :))) komşuda pişer bizede düşer :)))))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
“Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” KTTB’de konuşulacak
“Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” KTTB’de konuşulacak
KTÖS’ün yarın yapacağını duyurduğu grev askıya alındı
KTÖS’ün yarın yapacağını duyurduğu grev askıya alındı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim