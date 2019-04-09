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KES Başkanı Buran Atakan'dan Maliye Bakanlığı’na tepki

09 Nisan 2019 Salı 10:13
KES Başkanı Buran Atakan'dan Maliye Bakanlığı’na tepki
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Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin satılan Kıbrıs Türk Hava Yolları binasından elde edilen gelirin 15 milyon TL’sinin eski çalışanların prim borçlarına yatırılmasıyla ilgili kararının üzerinden 33 gün geçtiğini ancak Maliye Bakanlığı’nın İhtiyat Sandığı’na yatırım yapmadığını savundu.

Atakan, “2009, 2010 yıllarında maaşlarımızdan kesilip ihtiyat sandığına yatırılmayan primler ve kooperatife yatırılmayan borç taksitleri gibi şimdi de mahkemenin emir verdiği 15 milyon TL’yi yatırmıyorsunuz. Yaşadıklarımız yetmedi mi?” dedi.

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Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ve “Neyi bekliyorsunuz?” diye soran Atakan, 10 yıldır bekleyen KTHY çalışanlarına bir açıklama yapılmasını istedi.

Atakan, hukukçu olan Başbakan Tufan Ehürman’ın böyle bir açıklama yapmayı düşünüp düşünmediğini sordu.

Paranın nerede kullanıldığını da soran Atakan, açıklamasında, “KKTC hukuk devleti değil mi?” ifadelerine de yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KTHYBuran Atakan
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