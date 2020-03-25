Kesinti yapılacağı iddialarını yalandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hükümetin insanların hesaplarından kesinti yapacağı yönünde çıkan söylemlerin yalan olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'ın açıklaması şöyle;

Hükümetin banka mevduatlarından, insanların hesaplarından kesinti yapacağı yönünde yayılan dedikodunun gerçekle uzaktan yakından hiç bir alakası yoktur, bu söylenenler YALANdır. Spekülatif haberleri yayanlar bu ülkeye sadece ve sadece zarar vermiş olurlar.